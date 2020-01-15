«حلو المكان» لتامر حسني تتخطى 33 مليون مشاهدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم المصري تامر حسني، أن يحقق بأغنية “حلو المكان” أكثر من 33 مليونا و349 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات “يوتيوب” في 20 ديسمبر الماضي.

أغنية “حلو المكان” لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد “الفلوس”، الذي تم عرضه بالسينما، بداية 25 من ديسمبر الماضي، ضمن موسم رأس السنة.

وتقول كلمات الأغنية: “حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا.

أغنية “حلو المكان” كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

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وشارك في بطولة فيلم “الفلوس”، تامر حسني بجانب زينة، وعائشة بن أحمد ووخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان المصري تامر حسني، قد عبر على اختياره كواجهة عربية إلى “تيك توك”، لتشجيع الجمهور على نشر مقاطع فيديو مفيدة عبر التطبيق.

تامر حسني، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “سعيدٌ باختياري من قبل الجمهور الدولي المشارك في تيك توك فهي منصة محبوبة من الملايين لما تقدمه من فيديوهات مرحة.. وآمل في تقديم فيديوهات ملهمة وإيجابية.. كما أنني متحمس لبدء العام الجديد بأول تحدي عالمي لي من خلال بث روح الطموح والحلم مع بداية عام جديد بنيّة تمنّي السلام النجاح والتقدم والازدهار لكل العالم بأمنيتين الأولى شخصية والثانية عامة”.

وشهد برج خليفة، أطول مبنى في العالم عرض أضواء LED مذهل، سلط الضوء على أبرز ملامح العام في “تيك توك”.