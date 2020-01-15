مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة خضوعها للطب الشرعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول أزمة قتيل منزلها، وتحويلها للطب الشرعي.

وقال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: “نانسي وعائلتها بألف خير وكل شيء ينشر عنها لا تصدقوه، وكل هذه الأخبار عارية عن الصحة واتعودنا عليهم وبقولهم الله يسامحهم وبكرة تظهر الحقيقة”.

وأضاف: “لما بتكون شائعة يعني كل واحد بيحكي على ذوقه وماحدا يصدق ذلك وهناك تحقيق يثار بس ينتهي وإلا بدي يحكي يحكي”.

وكان مصدر قضائي، قد قال في تصريحات لفضائية mtv اللبنانية: إن كل كاميرات المراقبة سلمت للأجهزة المعنية بالتحقيق وتبين من نتيجتها أن كل الفيديوهات التي نشرت صحيحة ولا لبس ولا تلاعب فيها”.

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وعن قتل السارق خارج المنزل، قال: “الكاميرات واضحة وتؤكد أن السارق قتل داخل المنزل وليس خارجه كما يشاع وكل شيء مثبت ومصور”.

يذكر أن حلقة الإعلامي اللبناني طوني خليفة، لأهالي الشاب القتيل أحدثت ردود أفعال كثيرة، وحولت حملة الهجوم على نانسي عجرم، إلى حملة تضامن معها، وتصدرت نانسي عجرم موقع تويتر بهاشتاج كلنا حدك نانسي.

الحلقة شهدت العديد من المفارقات في تصريحات أسرة القتيل حول نسبة الأموال التي سيتقاضاها المحامين المكلفين في القضية، وتصريحات الزوجة حول سرقة فيلا نانسي، وأن ذلك لن ينقص من نانسي شيء.

وكان الغريب خلال الحلقة، هو أن والد القتيل لمن يستطع التفريق بين نجله وبين الإعلامي إيلي أبو نجم، وأنه بنسبة ٧٠٪ ابنه، وبسبب حصار طوني خليفة بالأسئلة انسحب من الحلقة.