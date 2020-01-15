فرقة "بي تي إس" تقدم مشروعا دوليا عن المهمشين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس"، الثلاثاء، عن مشروع "كونكت، بي تي إس" الدولي للفن المعاصر الذي يهتم بـ"التعددية والحب والمهمشين".

وشكّل نجاح فرقة "بي تي إس" ظاهرة عالمية؛ فهي أول فرقة بوب كورية الجنوبية تتصدر المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأحيت سلسلة حفلات نفدت بطاقاتها بالكامل في لوس أنجلوس وشيكاغو ولندن وباريس.

ويحاول أعضاء الفرقة تسخير شعبيتهم الكبيرة لدعم أعمال فنية مستوحاة من رسالتهم الداعمة للتعددية، وتعاونوا مع فنانين من دول مختلفة بينهم الأرجنتيني توماس ساراسينو والبريطاني أنتوني جورملي لإقامة سلسلة معارض في سيول ولندن وبرلين وبوينوس أيرس ونيويورك.

وقال عضو الفرقة، (آر إم)، واسمه الحقيقي كيم نامجون، خلال إطلاق المشروع في دار سيربنتاين للمعارض في لندن: "نحن متحمسون للغاية وسعداء بالمشاركة في المشروع"، أما زميله سوجا فقال: "لطالما استلهمنا من قدرة الموسيقى على التواصل العابر للحدود وهو أمر لا يختلف كثيرا عما يفعله الفن".