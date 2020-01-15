نجاح مايك ماسي في امتحاناته الرسمية في فرنسا

Jan 15, 2020
أعلن الفنّان مايك ماسي عبر صفحاته عن فرحته بحصوله على شهادة ديبلوم دراسات عليا عن إختصاص: “مدرّب أصوات محترف في فنّ الغناء وفنّ المخاطبة” وذلك بعد متابعة دراسته في باريس -فرنسا، على يد أهمّ مدرّبي الأصوات في فنّ الغناء المعاصر، “ريشارد كروس” كما أنّه حصل على شهادة رسميّة من الهيئة العليا للمهنيّين الفرنسيّين المحترفين وذلك بعد تقديمه الإمتحانات الرّسميّة أمام لجنة تحكيم فرنسيّة، متخصّصة في تدريب الأصوات.
شكر مايك ماسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي كافّة أساتذته في الكلّية، كما شكر لجنة التحكيم وزملائه وكل من دعمه في سنواته الدّراسية الأكادميّة التّي لم يكلّ عن إكمالها بالرّغم من إنشغالاته الفنّية.
يعد مايك ماسي كلّ محبّينه، ومحبّي أغانيه وموسيقاه، بعودته للسّاحة الفنّية بإصداراتٍ جديدة في القريب العاجل!
ألف مبروك للفنّان مايك ماسي، بإنتظار جديده.
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