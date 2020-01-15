الدراما السعودية.. مواقع تصوير مهجورة وسبات عميق قبل رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت الأعمال السعودية التي ترغب بدخول السباق الرمضاني المقبل تغط في سبات عميق، فلا "لوكيشنات" تصوير أصبحت متاحة لبدء التصوير، ولا منتجين قدموا أعمالاً واضحة يدخلون بها الساحة الفنية، بالإضافة إلى الفقر في السيناريوهات والأدوات التي من الممكن أن تكون سلاح الأعمال، من ضمنها سلاح الفنان القادر على بسط قوته وتواجده.

ويشكل التأخر في بدء التصوير عقبة جديدة تواجه الدراما الرمضانية السعودية هذا العام، تضاف إلى سلسلة عقبات لا تنتهي، مما يهدد أعمالاً كثيرة بعدم اللحاق بالسباق الدرامي الأقوى على مدار العام.

ولعل المشاكل الإنتاجية، وتأخر مواعيد تعميد الأعمال الدرامية قد ينعكس سلبًا على ما يقدم على الشاشة، وهو أحد أسباب خروج الكثير من المسلسلات من الموسم الدرامي الأهم على مدار العام، وهو شهر رمضان.

وعلى الرغم من أن الفترة المتبقية ليست بالقليلة، فهناك عدد من المسلسلات التي لم تبدأ فعليًا في مرحلة التصوير، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المسلسلات التي نسمع عنها ولكن ليس لها وجود حتى الآن على أرض الواقع.

والمؤشرات تشير إلى حدوث أزمة كبيرة، يتسبب فيها تأخر التصوير، خاصة مع عدم حصول عدد من المنتجين على التصاريح اللازمة، أو حتى ضمان قناة فضائية تنقل العمل.

وكما هو معروف فإن قائمة المسلسلات الرمضانية تنقسم إلى مسلسلات في مرحلة التصوير، ومسلسلات ما زالت في مرحلة التحضير واختيار الأبطال، والأخيرة التي لم يتم تحديد اسم لها، وجميع تلك القوائم غير موجودة حتى الآن على خارطة الطريق الدرامي السعودي.

Advertisements

ففي الكويت انتفضت عدد من مواقع التصوير في وقت مبكر بالعمل والتصوير استعدادًا لرمضان، وأعلن عن عدد من الأعمال التي تقودها أسماء فنية كبيرة كالفنانة حياة الفهد وسعاد عبدالله وهدى حسين وغيرهم، وهذا مؤشر إلى أن الدراما الكويتية لا زالت تتمسك بالصدارة والتفوق، في ظل تقاعس وغياب تام للدراما السعودية التي تترنح منذ أعوام طويلة بين استهلاك الأفكار وتكرار الأسماء وغياب الجودة والأداء المثالي.

المشاهد السعودي كان في انتظار سماع بدء تصوير مسلسل "العاصوف" في جزئه الثالث باعتباره الأقوى بقيادة الفنان ناصر القصبي، ولكن حتى الآن لا شيء يذكر وربما لن يذكر، كما لا زال المسلسل الكوميدي "على جنب" حبيس الأدراج لدى mbc وهو العمل الذي تم الانتهاء منه العام الماضي من بطولة فايز المالكي وحسن عسيري وراشد الشمراني، وكان من المفترض ان يتم عرضه في رمضان الماضي، ولكن بسبب نقص الفكرة ورفض بعض الحلقات خرج ولم يعد بأمر من القناة.

كما لا زال مسلسل "هايبرلوب" وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب، لم يتم الإفصاح عن وجوده من عدمه، وهو الذي من المحتمل أن يكون متواجداً في رمضان المقبل، إلا أن التصوير لم يبدأ والسيناريو لم يكتمل.

لذلك ربما تكون الدراما السعودية خارج المنافسة قبل أن تبدأ، وهي المشكلة التي تتكرر في كل عام إلا أن هذا العام قد تكون المشكلة أكبر بتأخر التصوير والتعميد المتأخر.