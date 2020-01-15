2020 عام الشؤم على النجوم.. نانسي عجرم بمصيبة وأصالة قلبها مكسور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

مع بداية العام الجديد، تصدرت أخبار الفنانين والمشاهير حيزا كبيرا من الصحف اليومية والبرامج التلفزيونية، وجاءت أغلب الأخبار المتداولة كحظ سيئ على الفنانين بعامهم الجديد.

"فوشيا" تستعرض بعض الأخبار التي تداولها الوسط الفني في بداية العام

قضية زوج نانسي عجرم

تصدرت قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عناوين الصحف العربية، والمفاجئ بالقضية هو أن زوجها فادي الهاشم أطلق النار على اللص؛ ما تسبب بوفاته على الفور، الأمر الذي دفع أهل القتيل بمقاضاتهم وطلب التوسع بالتحقيق، حيث تداول البعض خبرا مفاده أن القتيل محمد الموسى كان يطالب بمستحقاته بعد عمله في منزلهما، ومما زاد من صعوبة القضية أن القتيل سوري الجنسية لتحمل القصة بعض التحويلات العنصرية.

انفصال أصالة عن طارق العريان

ليست الفنانة السّورية أصالة نصري الوحيدة التي أعلنت طلاقها، لكنها دوما محطّ إثارة للجدل بتصريحاتها السياسية والفنية والعائلية.

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وأعلنت أصالة في بداية السنة طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، وترافق خبر الطلاق مع إطلاقها يوم الخميس الماضي أغنية حملت اسم "شامخ"، وتضمن الكليب لقطات لصراعات داخلية تعيشها المغنية ودموع، فتقرر التحرر منها.

حريق ضخم تسبب بوفاة والد إيهاب توفيق

ظهر الفنان المصري إيهاب توفيق في حالة حزن كبيرة أثناء تلقيه عزاء والده أحمد توفيق الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي متأثرا باختناقه في منزله بالعاصمة المصرية القاهرة، وانهار الفنان المصري بالبكاء وسط مساندة النجوم ومواساتهم له.

وفاة مدير أعمال محمد منير

حالة بكاء هستيرية سيطرت على الفنان المصري محمد منير أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد الشهير بـ"محمود منير"، وهو مدير أعماله وزوج شقيقته بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

وعبر محمد منير عن حزنه على رحيل مدير أعماله من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".