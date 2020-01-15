تعرف على التفاصيل الكاملة لـ براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة البدينات

أصدرت محكم جنح الجيزة قرارها ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة، وتضمنت حيثيات الحكم تأكيدا أن تصريحات ريهام حول مرضى البدانة لا تتضمن تحقيرا لشخص بعينه، ولا يمكن اعتبارها سبا وقذفا لأنها كانت بغرض النصيحة.

ريهام تعرضت للمحاكمة للمرة السادسة بسبب حلقتها الخاصة عن مرضى السمنة، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وتخلو الأوراق من ذلك.

وجاء في الحيثيات، أن المقرر بأحكام محكمة النقض، أن الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونًا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة مقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ويشترط لذلك ركن العلانية الذى لا يتوفر إلا بتوافر عنصرين أن تحصل الإذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم.

واستكملت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة من الأوراق أنها قد خلت من ثمة ألفاظ تعد قذفًا فى حق المدعى بالحق المدنى، أو سبًا له، وأن ما جاء على لسان المتهمة من كلام يعبر عن خشيتها من أن تلك البدانة قد تسبب بعض الأمراض ومنها أمراض القلب، فإن المتهمة عندما انتقدت البدينات كانت تحرضهم على الاتباع الوسائل السليمة للتغذية.

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