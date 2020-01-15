أحدث ظهور للمطربة المعتزلة حنان

في أحدث ظهور لها بعد غياب، ظهرت الفنانة المعتزلة حنان، بصحبة شيماء فوزي طليقة الفنان عمرو سعد. ونشرت "شيماء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة حنان، وعلقت: "بحبها المطربة الجميلة حنان، الشمس الجريئة، فاكرينها، صباح الشمس الجريئة".
حنان اشتهرت في مرحلة التسعينات بصوتها المميز، وفي عام 1997، قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، إلا أنها ظهرت منذ سنوات في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أعلنت خلع الحجاب وتفكيرها في العودة للفن.
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