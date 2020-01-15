تارا عماد تُحث متابعيها على الاهتمام بالكلاب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل متابعو الممثلة المصرية تارا عماد عبر "إنستغرام" مع زيارتها لمأوى الكلاب. وفيما طالبها البعض بالاهتمام بأطفال الملاجئ بدلا من تبني الكلاب، أثنى البعض على تصرفها الرقيق مثمناً جهود المأوى بحماية الحيوات مع توالي التعليقات على الصور التي نشرتها من زيارتها للمأوى، والتي أرفقتها بتوضبحٍ شرحت فيه: "زرت من كام يوم ملجأ للكلاب، هناك في أنواع كلاب كتيرة أوي. كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة، وكمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر والعدوانية من البني آدمين، مع ذلك الكلاب دي لسه مبسوطة وبتحب الناس وبتحب تلعب، لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير، وبتحسوا بالناس".

وأضافت: " لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع إنكم تعلموا أطفالكم إن الإساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط فقلبكم أكبر وأكبر، علموا أطفالكم إن ضرب الحيوانات وقطع جزء من جسمهم مش شطارة، مترموش كلابكم وقططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم، وكمان لو عندكم حيوان اعرفوا إن هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس أنتوا حياتو كلها، لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب أو تتبنوا شوفو location فوق الصورة".