دانا حلبي تكشف خطوبتها من عبدالمنعم عمايري

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ خطوبتها من الفنان السوري عبد المنعم عمايري، طليق الفنانة أمل عرفة. حيث نشرت الصورة الأولى لها برفقته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بعدما حافظت على سرية ارتباطهما لفترةٍ طويلة.

وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "فاجأناكم مو"؟؟ فرد متابعوها بتفاعلٍ مع الخبر مقدمين التبريكات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.