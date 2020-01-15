صابرين لمنتقديها: لا يحق لكم التدخل بعلاقتي مع ربي

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""الخليج 365"" من بيروت: شكرت الفنانة صابرين كل من وقف بجانبها وساندها أثناء الهجمة التي تعرّضت لها بسبب خلعها للحجاب. وذلك عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس. حيث قالت أنها شعرت بفرح تضامن الفنانين خلال هذه الأزمة رغم بعد المسافات بينهم، وثمنت الدعم الكبير الذي تلقته من أصدقائها ومن آخرين لا تعرفهم.

هذا ووجهت رسالة لمن انتقدها، قائلة أن الجمهور لم يعرف صابرين من حجابها، بل عرفها من خلال فنها. ما يعني أنهم يجب أن يهتموا لأعمالها الفنية فقط ولا يحق لهم التدخل بأمورها الخاصة. ووضعت مقاربة موضحة أن الجمهور ليس من حقه أن يسألها عن علاقتها بزوجها، وبالتالي ليس من حقه التدخل بعلاقتها بربها.

هذا وأثنت "يونس" على جرأتها وشجاعتها بالمواجهة الصلبة في دعم قرارها بخلع الحجاب وقبله بعدة قرارات تراوحت بين غيابها وعودتها للساحة الفنية.

