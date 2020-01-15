شكرا لقرائتكم خبر عن "موتور قلبى" دويتو غنائى يجمع أحمد حاتم مع أحمد شيبة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل دويتو غنائي مع الفنان أحمد حاتم، بعنوان "موتور قلبي"، وهو من كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد على، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتسجيل وميكس وماستر أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر رمضان المقبل، حسبما أكد أمير ناثان لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً تتر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويتم عرض مسلسل على قناة cbc.

ومسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

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والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

كما يستعد أيضا شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذي عرض بموسم رمضان الماضي بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.