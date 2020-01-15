شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من Super Bowl.. شاكيرا تطلق سينجل جديد بعنوان Me Gusta مع Anuel AA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من إقامة Super Bowl LIV الذي ينتظره الملايين من شتي انحاء العالم اطلقت النجمة العالمية شاكيرا البالغة من العمر ( 42 عام ) أغنيتها السينجل الجديدة " Me Gusta "، والأغنية هي باللغة الإسبانية و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA .

وحسب موقع "فبرست بوست " أن أغنية " Me Gusta " تدور حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايته ولكن يدركان أنهما على استعداد لاستعادة ما ضاع منهما .

Advertisements

من جهة اخري شهد شهر نوفمبر الماضي إطلاق شاكيرا لفيلمها الوثائقي" Shakira in Concert: El Dorado World Tour " الموسيقي المثير و الذي يوثق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم بها في 2018 ، و لذي تصل مدة عرضه إلي 130 دقيقة .



شاكيرا

يذكر أن شاكيرا تعرضت لفترة حرجة بحياتها عاشت خلالها مرحلة قلق مرعبة و ذلك بعد أن أصيبت أحبالها الصوتية منذ عامين و هو ما أدى إلى خسارتها لصوتها بشكل مؤقت ، و في ذلك الحين شعرت شاكيرا بالتوتر الشديد حول إذا كانت ستستطيع أن تغني من جديد أم لا ، واستطاعت شاكيرا أن تستعيد صوتها بدون إجراء أي عمليات ، و اكتفت بنصائح الأطباء، ولذلك استطاعت أن تقدم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية .