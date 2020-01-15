شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى ينعى السلطان قابوس بأغنية جديدة من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى، أغنية جديدة، ينعى بها السلطان قابوس، سلطان عمان، والذى رحل عن عالمنا قبل 4 أيام.

حسين الجسمى، اكتفى بغناء الأغنية على أنغام "البيانو"، الذى كان يعزف عليه فى منزله أو مكتبه، وعلق على الفيديو من خلال حسابه انستجرام، قائلا "رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا فى عمان.. شعر: صالح البريكى.. ألحان: حسين الجسمى".

حسين الجسمى ظهر مؤخرا فى عزاء والد النجم إيهاب توفيق، الذى أقيم الأحد الماضى، مسحد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث كان الجسمى أول شخص حاضر للعزاء منذ الدقيقة الأولى، بل ووقف كتفا بكتف بجوار إيهاب توفيق وتلقى العزاء، وظن البعض أنه سيذهب ولكنه ظل واقفًا حتي نهاية العزاء تمامًا ليظهر الجسمي معني الصداقة والوفاء وتناسي التعب والإرهاق تمامًا، مقابل أن يقف بجوار صديقه في محنته وأزمة رحيل والد إيهاب توفيق.

وكان الديوان السلطانى العمانى، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عمان السبت الماضى، وقالت وكالة الأنباء العمانية التي أوردت النبأ: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020م.

Advertisements

وأضافت الوكالة: بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمة مظفرةٍ حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما.