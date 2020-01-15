شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فاتورة تكاليف عزاء "على الكسار" بعد 63 سنة على وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الكثيرون أنه بعد مرور 63 عاما على وفاة الكوميديان الشهير على الكسار من الممكن أن تظهر "فاتورة" تكلفة عزاء الكوميديان الراحل الذى توفى عام 1957 بعد صراع مع سرطان البروستاتا، حيث تضم الفاتورة التى تحمل اسم "فراشة الجمهورية" البنود التى تم إعدادها، وهى "الصيوان والعمال والكهرباء الخاصة بالصيوان والميكروفون" لتصل التكاليف إلى 27 جنيها مصريا.



فاتورة العزاء

يذكر أنه قد ذاعت شهرة على الكسار ودخل فى منافسة قوية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحانى، لذلك فقد ابتدع الكسار شخصية (عثمان عبد الباسط) النوبى التى حققت نجاحا مذهلا، وذلك بهدف منافسة شخصية (كشكش بيه) التى كان يقدمها الريحانى.

وكانت شهرة على الكسار فى ازدياد مستمر ما يجعل المنتجين يتهافتون على التعاقد معه لتقديم الكثير من الأعمال الفنية، لكن قبل وفاته بسنوات بدأ نجمه ينطفئ وقلت أعماله الفنية، ومن أشهر الأعمال السينمائية التى قدمها على الكسار "على بابا والأربعين حرامى" و"سلفنى 3 جنيه" و"على أد لحافك" و"ورد شاه" و"لست ملاكا" و"أمير الانتقام" وغيرها من الأعمال الناجحة.