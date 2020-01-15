شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر انفعال أصالة وانسحابها من المؤتمر الصحفى بأول حفل لها بعد انفصالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو للنجمة أصالة انفعالها على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر صحفي الذى عقدته بعد أول حفل لها عقب انفصالها، كما انسحبت فور توجيه أسئلة لها عن حياتها الشخصية، وعبرت عن انزعاجها أيضا من اتهامها باقتباس فكرة فيديو كليب احدث اغنياتها "شامخ"ز

وقد أثارت إجابات أصالة نصري الإنفعالية إستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةٍ انها رفضت الحديث عن الحفل بالقول “لا، ما تسأليني: كلميني عن الحفلة. أكلمك أقولك إيه؟".

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وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".