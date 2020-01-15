شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الأمريكي مارك هاميل يحذف حسابه من "فيس بوك" .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الأمريكي الكبير "مارك هاميل" حذف حسابه علي موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك اعترضا علي قرار رئيس مؤسس فيس بوك مارك زوكربرج، والذى رفض تقييد كيفية استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص، كما فعلت شركتا “جوجل” و"تويتر"منذ أشهر قليلة.

وكتب هاميل عبر حسابه بموقع "تويتر" :" أشعر بخيبة أمل لأن تم تفضيل الربح أكثر من الصدق لذلك قررت حذف حسابي بفيس بوك وحاليا يمككني النوم بشكل أفضل فى الليل"



مارك هاميل

وقال "فيسبوك" في بيان له، إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، ولكن الشبكة الاجتماعية أجرت استطلاعات داخل الحملات السياسية في كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك داخل أروقة جماعات سياسية مختلفة، ومنظمات غير ربحية، وتأكدت من أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية.

ومارك هاميل هو أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم"، بتجسيده لشخصية فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر، كما يعتبر واحدا من أبرز ممثلى هوليوود، المناهضين لسياسات الرئيس الأمريكى، وكان أخرها سخريته من تغريدة الرئيس ترامب باللغة الفارسية والتى وجهها إلى الشعب الإيرانى، فى سابقة هى الأولى له، لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيرانى.

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و حقق فيلم حرب النجوم: الجيداى اﻷخير Star Wars: The Last Jedi، إيرادات بلغت مليار و 311 مليون دولار، فى شباك التذاكر العالمى خلال أسبوعه السابع، بعد عرضه فى أكثر من 4,232 دور عرض سينمائى حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2017، وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.