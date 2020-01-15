فيديو.. أصالة تكشف سر فقدانها الوزن في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم عقب أول حفل لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.
وأعربت أصالة عن استيائها من الأسئلة حول اقتباس فكرة كليبها الجديد "شامخ"، من إحدى الكليبات الأجنبية، إذ قالت: "مو مشكلة ضايقكم؟ إذ فيه تشابه بالكليب بيضايقكم؟ ما بيضايق".
وردًا عن سؤال متعلق بالـ"لوك" الجديد والرشاقة الذي ظهرت بهما قالت الفنانة السورية: " أنا ضعفانة كتير.. دايت إلهي".
وأعلنت أصالة أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بانستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي.
كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال فيها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".
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