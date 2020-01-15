تامر حبيب: أكتب سيناريو "أنف وثلاث عيون" بشكل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خصص الكاتب والسيناريست تامر حبيب، حلقة برنامجه "ليل داخلي" على إنيرجي للحديث عن الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

وأعلن حبيب لأول مرة إنه سيكون السيناريست الخاص بفيلم "أنف وثلاث عيون"، والذي كان قد تعاقد عليه الفنان خالد الصاوي، المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

وأكد "حبيب" أن إعادة كتابة الفيلم سيكون بشكل مختلف عكس ما تم تقديمه في الفيلم، مشيرا إلى أن إحسان عبدالقدوس من أكثر الكتاب الذين تحولت رواياتهم لأفلام ومسلسلات، بسبب أسلوبه السهل وطريقة وصفه البسيطة، والدراما الواضحة.