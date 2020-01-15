مجدي الهواري يعلن عودة "3 أيام في الساحل" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن المخرج مجدي الهواري، عودة مسرحيته "3 أيام في الساحل"، ونشر صورة لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير".
مسرحية "3 أيام في الساحل"، تعرض ضمن عروض فرقة كايرو شو، وهي من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.
وكانت المسرحية قد حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها بمدينة السادس من أكتوبر، كما عُرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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