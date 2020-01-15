صابرين تكشف علاقتها بـ"نعيمة عاكف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

كشفت الفنانة صابرين أنها من عائلة فنية كبيرة، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وقالت إن والديها كانا من نجوم السيرك، وكانت لهما فقرة عرض للمرونة، وتميزت تلك الفقرة بأن والدتها كانت هي التي تحمل والدها.

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وأضافت صابرين أن الفنانة نعيمة عاكف ابنة خالة أمها، وهي لم تعاصرها؛ لأنها توفيت قبل ولادتها، لكن والدتها، ووالدة نعيمة عاكف كانتا السبب في ارتباط عائلتي عاكف والحلو.

صابرين ظهرت مع "صاحبة السعادة"، في أول حوار تليفزيوني بعد التخلي عن الحجاب.