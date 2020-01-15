تراند اليوم : في حالة خطرة .. سقوط فتاة من شقة حفيد مخرج شهير

سقطت فتاة روسية من نافذة الطابق الثالث من شقة صديقها، في حادث يكتنفه الغموض تتوجه فيه أصابع الاتهام إلى حفيد مخرج معروف مؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وعثر عامل نظافة على "كسينيا بونتوس" (21 عامًا) في الأدغال، بعد ساعات من سقوطها على الرصيف، في أجواء شديدة البرودة حيث تصل درجة الحرارة إلى 5 تحت الصفر.

وبحسب ما ورد من تفاصيل، فقد كانت الفتاة في شقة صديقها ، حفيد المخرج السينمائي الشهير نيكيتا ميلهالكوف، عندما سقطت من الطابق الثالث إلى الأرض.

وتعاني من إصابات في الرأس والصدر، بالإضافة إلى كسور في الضلوع والساقين والحوض. فيما تم فتح تحقيق جنائي، وسط مزاعم بمحاولة التغطية على الحادث.

وقالت صديقتها عارضة الأزياء، "أليسيا كافيلنيكوفا"، إن "كسينيا عُثر عليها في الأحراش غير البعيدة عن الشقة التي سقطت منها. إنه لأمر محزن للغاية ، ونحن نصلي من أجلها. إنها لا تتذكر شيئًا سوى اسمها".

وقالت "كافينيكوفا"، إنها تشتبه في حدوث تستر على كيفية إصابة "كسينيا" بجروح بعد قضاء ليلة في الخارج.

وأضافت: "كانت في حفلة مع مجموعة أشخاص أعرفهم. على الأرجح سيفعل آباؤهم كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة. ساقاها وضلوعها مكسورة".

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ونفت بشدة، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن صديقتها تعاطي المخدرات. وأضاف: "لم تكن كسينيا تتناول المخدرات"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابعت: "أنا وعائلتها نعرف أن هناك خطأً قد حدث، لكن الأشخاص الذين كانوا في الحفلة معها ينكرون كل شيء ويصرون على أنهم أعادوها إلى منزل صديقها".

وتقول تقارير محلية إن الشرطة استجوبت صديقها أندريه باكوف، 20 عامًا، وهو حفيد المخرج السينمائي نيكيتا ميخائيلوف، المؤيد بشدة للرئيس فلاديمير بوتين. ووالدته هي الممثلة آنا ميخائيلوفا.

وخضعت الفتاة لعملية جراحية منذ سقوطها الليلة الماضية، وهي الآن في العناية المركزة في مستشفى موسكو، حيث تصف والدتها حالتها بأنها "خطيرة".

وذكرت أن هناك أدلة في المكان الذي عثر فيه عليها تشير إلى أن شخصًا ما حاول إخفاءها في الأدغال عندما كانت غائبة عن الوعي.