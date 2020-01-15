تراند اليوم : صدمة.. وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ أثناء تصوير مشاهد «عروس بيروت»

حالة من الصدمة يعيشها أسرة مسلسل "عروس بيروت"، إثر وفاة أحد نجومه الشباب بشكل مفاجئ أثناء تصوير مشاهد من المسلسل في تركيا.
حبث توفى الممثل السوري محمود بلال الذي يشارك في العمل، وذلك في مدينة إسطنبول التركية على إثر وعكة صحية مفاجئة، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي متأثراً بمرضه.
بلال كان قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.
وكان الفنان فائق عرقسوسي، أحد المشاركين في المسلسل، خضع لعملية جراحية، وأشيع وفاته.
وبعد حالة الحزن والصدمة التي عمت بين محبيه، قرر ابنه الخروج عن صمته ونشر صورة برفقة والده على سرير المرض في المستشفى، لينفي شائعة وفاته، وعلق قائلًا :"بعمري ما نزلت صورة مع أبي، بس هالمرة مضطر...يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس... رح يتحاسب...بابا بخير وراجع أحسن من قبل إنشاء الله".
يذكر ان أسرة مسلسل عروس بيروت متواجدة حالياً في تركيا حيث تصور الجزء الثاني من العمل، الذي من بطولة كل من الممثل التونسي ظافر العابدين، اللبنانية تقلا شمعون، اللبنانية كارمن بصيبص، السورية مرام علي، اللبناني جو طراد وغيرهم.