تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع في أول ظهور بعد 23 عامًا من الاعتزال

نشرت شيماء فوزي طليقة الفنان المصري عمرو سعد، صورة لها برفقة الفنانة والمطربة المعتزلة "حنان"، التي اشتهرت بأغنيتها "الشمس الجريئة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وصدمت صورة الفنانة حنان الجمهور، خاصة أن ملامحها تغيرت في الصورة تمامًا عن ملامحها المألوفة للجميع، لكنها محتفظة بشبابها وجمالها.

وكتبت طليقة عمرو سعد تعليقًا على الصورة :«بحبها المطربة الجميلة حنان (الشمس الجريئة) فكرينها !! صباح الشمس الجريئة».

والمطربة حنان واحدة من أبرز نجمات جيل التسعينيات فى عالم الغناء، حيث قدمت عددا من الأغاني الناجحة وقتها، لا سيما مع انضمامها لفرقة عمار الشريعي، قبل أن تعلن اعتزالها الغناء قبل 23 عامًا.



