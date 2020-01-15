زارا البلوشي: سأجري جراحة تجميل في جسمي قريبا -فيديو

نشرت الفنانة زارا البلوشي عبر حسابها على “سناب شات” فيديو ردت فيه على تساؤلات وصلتها من الجمهور حول خضوعها لعمليات تجميل. وأكدت زارا البلوشي أنها لم تخضع من قبل لأي عملية جراحية في وجهها ولكنها أوضحت في نفس الوقت أنها تخطط لإجراء جراحة تجميل في جسمها دون أن توضح تفاصيل عنها.

وأبانت زارا البلوشي أن العملية الجراحية التي ستخضع لها ليست “نفخ” منطقة معينة ولكنها حاولت علاج المنطقة التي ستقوم فيها بالعملية بطرق مختلفة ولكن دون جدوى ولذلك هي مضطرة للخضوع للجراحة.