شاهد: الفنان “جورج سيدهم” يظهر من جديد “مبتسمًا” بعد شائعات وفاته

عاود الفنان المصري “جورج سيدهم” الظهور من جديد في صورة برفقة الممثل المصري “هاني رمزي”، لينفي شائعات وفاته. وكان شقيق “هاني رمزي” المحامي “أمير رمزي” قد نشر صورة جديدة لـ”جورج سيدهم”، داخل منزل الأخير، وعلق على الصورة بقوله: “كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم”. وكانت شائعات قد انتشرت عبر مواقع التواصل منذ فترة حول وفاة الفنان “جورج سيدهم” بعد معاناة مع المرض، وهو ما تم نفيه.

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