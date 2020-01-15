السبت.. تكريم غادة عادل ومصطفى قمر وكرارة في المؤتمر الدولي للتميز والجودة

كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة، برئاسة دكتور مرسال إبراهيم، عن انطلاق الدورة السابعة للمؤتمر بأحد الفنادق يوم ١٨ يناير ٢٠٢٠، وتشهد تكريم شخصيات مهمة متميزة في مختلف المجالات، بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.



قال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء

الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.

ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة فريق عمل فيلم كازبلانكا النجم امير كرارة والنجمة غادة عادل والمنتج وليد منصور والمطرب مصطفي قمر والموسيقار العالمي عمر

خيرت والنجمة يسرا والفنانة القديرة رجاء الجداوي والاعلامي عمرو الليثي والاعلامية مها الصغير.

أيضًا تكريم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر ومعالي وكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتوره هند القاسمي الإمارات والنائب مجدي مليك والدكتورة انيسة حسونة وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن والإعلامية القديرة منى عبد الغني ودكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الإبصار وتلوين العين.