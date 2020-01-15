صابرين تستعرض علاقة أسرتها بالحلو ولعبة الأكروبات

استعرض الفنانة صابرين قصة حياتها ونشأتها منذ الطفولة، وعلاقة اسرتها بمحمد الحلو، واصطحابه الأسد إلى منزلها أثناء زيارتهم.

وأكدت صابرين أن والدها كان يلعب أكروبات، وأصيب بشلل بعد سقوطه من الحبل، لافتة أن والدتها كانت تعمل فى السيرك.

نشأت الفنانة صابرين فى أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وهي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف.

بدات التمثيل في سن الرابعة من خلال أدوار صغيرة،

بعدها خاضت تجارب عديدة مع الغناء في الثانية عشرة من عمرها، ثم تفرغت للتمثيل.

اشتهرت صابرين بأدوارها المتعددة في شبابها وأعمالها السينمائية والتلفزيونية، وقدم مسلسل أم كلثوم عام 1999.

Advertisements

ورغم أنها حققت نجاحا كبيرا في مسلسل أم كلثوم إلا أنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض

البرامج الدينية.

عادت صابرين إلي العمل الفني عام 2006 بالمشاركة في كشكول لكل مواطن، واستمرت من بعده بالعمل الفني.

تزوجت الفنانة صابرين من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وانجبت نور، وبعد اعتزالها وارتدائها الحجاب انفصلت عنه، ثم تزوجت من طارق صادق، وانجبت يوسف، وعلي، وعمر.

كانت الفنانة صابرين، أعلنت خلعها الحجاب منذ أقل من شهر، بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والتربونة، ونشرت وقتها صورتين، ظهرت خلالهما بشعر أصفر اللون، وذلك على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".