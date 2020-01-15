بأوبرا الإسكندرية.. فرسان الشرق تروي قصة ريا وسكينة

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت اشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت عرض، ريا وسكينة، تصميم وإخراج كريمة بدير.

وذلك على مدار يومين متتاليين فى الثامنة مساء السبت ، الاحد 18، 19 يناير علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .



العرض تاليف محمد فؤاد ، ديكور وملابس أنس أسماعل ويتضمن

قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة، حيث يتناول شخصيتى ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال اوائل القرن العشرين، ودارت حولهما الكثير من الاقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى انذاك، ويبرز ردود الافعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت .الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .