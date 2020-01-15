السيمفونى يواصل عزف أعمال بيتهوفن

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا بقيادة المايسترو الايطالى لورينزو تازيرى ومشاركة مواطنه عازف البيانو اندريا بيكاتشتى والسوبرانو داليا فاروق، على خشبة المسرح الكبير، يوم السبت 18 يناير ، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن سلسلة حلقات بيتهوفن التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد المؤلف الألمانى الشهير.



ومن المقرر أن يتضمن البرنامج باقة من مؤلفات بيتهوفن، ابرزها " كونشيرتو البيانو والاوركسترا - برفيدو ، بالإضافة الى

عدد من أعمال روسينى ، فيردى ، بوتشينى ، ماسينيه .يذكر أن لودفج فان بيتهوفن يعد أحد أهم المؤلفين فى العالم حيث أظهر في طفولته نبوغا وموهبةً فذة حين كتب أول أعماله فى الثامنة من عمره ، عُزفت السيمفونية الأولى له في المسرح الملكي الإمبراطوري في فيينا عام 1800 ولاقت ترحيبًا وإعجابًا كبيرين بعدها أصبح من الموسيقيين البارزين في أوروبا.وفى العام التالى نشر الرباعيات الوترية الستة التي شابهت في براعتها وجمالها مؤلفات موتسارت وهايدن ، اصيب فى تلك الفترة بالصمم لكنه تمكن من مواصلة تأليف الأعمال الموسيقية بين عامي 1803 - 1812 وتم اطلاق اسم " الفترة البطولية " عليها حيث كتب خلالها 6 سيمفونيات ، 5 رباعيات وترية ، 6 سوناتا وترية ، 7 سوناتا للبيانو، و72 نشيدًا وأوبرا وحيدة هي فيديليو وغيرها ، توفى عام 1827 عن عمر ناهز 56 عاما بعد ان ابدع مؤلفات خالدة فى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية .