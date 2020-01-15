حكيم يشوّق الجمهور لـ "الموضة السنة دي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر الفنان المصري حكيم لإصدار كليب أغنية جديدة من ألبومه "الرجل الصح" بعنوان "​الموضة السنة دي​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

وشوّق حكيم الجمهور لعمله الجديد، اذ انه نشر الاعلان الدعائي له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "فيديو كليب الـمـوضة الــسنة دي.. قــريبا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".

وكان طرح حكيم أغنية "الراجل الصح"، من الألبوم، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البر.

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