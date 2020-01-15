بعد 9 سنوات من المواعدة..إنفصال فينيسا هادغنز وأوستن باتلر

ميرنا وليد - بيروت - انفصلت الممثلة الأمريكية ​فينيسا هادغنز​ 31 عامًا عن الممثل والمغني الأمريكي ​أوستن باتلر​ 28 عامًا، وذلك بعد 9 سنوات من المواعدة، حيث أخبرت فينيسا المحيطين بها بهذا الأمر، دون ان تحدد توقيت الإنفصال.

وبحسب المتابعين، الذين تابعوا تفاصيل علاقتهما، وجدوا ان آخر صورة شاركتها فينيسا مع أوستن كانت في عيد الهالويين الماضي، بينما كانت آخر صورة شاركها هو معها كانت في شهر تموز/يوليو من عام 2019 خلال عرض الأول لفيلم Once Upon a Time in Hollywood لذلك، أشاروا إلى أن الإطار الزمني لانفصالهما كان خلال هذه المدة.

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