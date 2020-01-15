ليال عبود تحضّر هدية للشعب العراقي وأغنية باللهجة المصرية

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​ لطرح مجموعة من الأغنيات، والتي تعمل حالياً على الإنتهاء منها، ومن بينها أغنية عراقية _ كردية، إنتهت من تسجيلها كهدية وعربون وفاء للشعب العراقي في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى اللهجة في مسيرتها الفنية.

وأيضاً، باشرت عبود بوضع اللمسات الاخيرة على أغنية باللهجة المصرية وصفتها بقنبلة الموسم بعد النجاح الذي حققته من خلال أغنية " مش حبكي خلاص " التي قدمتها في فيلم " سطو مثلث "، ومن المقرر ان تدخل الى عالم الفيديو كليب من جديد انطلاقاً من افكار غير مستهلكة محورها الاساسي الخصوصية والنوعية.

وفي تصريح لها قالت عبود:"لا افضل الوقوف في مكان محدد الاطراف , لذا اسعى الى الافضل و ادقق في مضمون اعمالي جيداً لان لدي قناعة ان الكمية لا تصنع النوعية و من المفترض ان نتجاوز الاصدارات العادية حتى نتمكن من مخاطبة جميع الاذواق بلغة فنية مرنة وواضحة".

وأضافت:" اؤيد الانقلاب على المألوف طالما ان الهدف هو الوصول الى بصمة جديدة لا تشبه الا نفسها".