هكذا بدت نشوى مصطفى بالحجاب- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة المصرية نشوى مصطفى في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مكة المكرمة، اذ انها تؤدي مناسك العمرة، ونشرت صورة جديدة لها من هناك من أمام الكعبة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة:" الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل يارب".
الجدير ذكره ان نشوى مصطفى كانت قد صدمت الجمهور مؤخرا بعد ان كشفت انها تبحث عن فرصة العمل في أي عرض سينمائي أو درامي، وذلك لأنها لم تعد تتلقى عروضاً، ولاقى هذا الخبر جدلا كبيرا بين الجمهور.
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