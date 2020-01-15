الصورة الأولى لطفلة وسام بريدي وريم السعيدي "آيا صوفيا"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء التونسية ​ريم السعيدي​ الصورة الأولى لطفلتها الثاني "آيا صوفيا" من زوجها الإعلامي اللبناني ​وسام بريدي​، والتي وضعتها يوم امس في إيطاليا.

وظهرت السعيدي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تستلقي على سريرها في المستشفى، وتحتضن طفلتها، دون ان تكشف عن وجهها.

وأرفقت الصورة بتعليق، تحدثت فيه عن المصاعب التي واجهتها خلال حملها، مؤكدة أنها إستطاعت تخطيها برفقة زوجها وإبنتهما بيلا ماريا، مقدمةً إعتذارها من الأخيرة بسبب إنشغالها ووالدها عنها طوالة فترة الحمل.

وأضافت أنها تتوعد بيلا ماريا وشقيقتها بأن تحميهما بحياتها، وفي الختام، قدمت شكرها لكل من راسلها للتهنئة.

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