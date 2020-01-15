سميرة سعيد تطرح تتر مسلسل "هي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ أغنيتها الجديدة الخاصة بتتر مسلسل "هي" والتي تحمل نفس العنوان، وهي من كلمات ادرينالين، وتوزيع كريم السلاوي.

وكانت آخر أعمال سعيد أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

هذه الأغنية التي تلاقي أصداء إيجابية ورواجا كبيرا بين الجمهور، وهذا ليس غريباً على سميرة سعيد اذ ان كل اعمالها تأخذ ضجة ونجاح، فـ "هليلة" استطاعت ان تتخطى النصف مليون مشاهدة بعد مرور أيام قليلة على طرحها.

هذا وبعد مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، تشارك سعيد كذلك حالياً في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيير" إلى جانب الفنانين نجوى كرم، هاني شاكر، وملحم زين.

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