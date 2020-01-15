رولا شامية: "إفلاس سياسة وإفلاس عقول كمان"

ميرنا وليد - بيروت - برّرت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ سبب تسكير الطرقات من قبل الثورة اللبنانية، مشيرة الى ان اهمال المسؤولين وعدم اكتراثهم بالشعب ومطالبه أدّى الى ذلك.

وكتبت رولا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "3 شهور عزاب وقهر وانتو مش فرقاني معكن، لهيك رجعنا سكرنا الطرقات، مش بس افلاس مادي، افلاس سياسة وإفلاس عقول كمان، لما ما بقى عندكن شئ تقدمو للشعب على شو بعدكن قاعدين !!".

الجدير ذكره ان رولا شامية احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الأول من رودي سعد بعد مرور عام على زواجهما مدنياً في جزيرة قبرص.

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