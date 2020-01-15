أسرة عروس بيروت تخسر أحد الممثلين بوعكة صحية مفاجئة..بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تفاجأت أسرة مسلسل "عروس بيروت" بعد وفاة الممثل السوري ​محمود بلال​ الذي يشارك في العمل، وذلك في مدينة إسطنبول التركية على إثر وعكة صحية مفاجئة، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي متأثراً بمرضه.

بلال كان قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.

يذكر أن أسرة ​مسلسل عروس بيروت​ متواجدة حالياً في تركيا حيث تصور الجزء الثاني من العمل، من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين، اللبنانية تقلا شمعون، اللبنانية كارمن بصيبص، السورية مرام علي، اللبناني جو طراد وغيرهم.

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