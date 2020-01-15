تراند اليوم : سخرية كبيرة تطال حمادة هلال ..تعرف علي السبب

تعرض الفنان المصري ​حمادة حلال لموجة سخرية كبيرة من قبل المتابعين بعد تعريف نفسه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مطرب ومغني”، وتساءل المتابعون عن سبب كتابته ذلك، الا انه لم يعلّق لغاية الآن على هذه الانتقادات.

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان “أووه لا لا”، وتم تصوير الكليب على طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونية وإنها المرة الأولى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

الأغنية هي أول أغنية يطرحها هلال في الـ2020، وكان قد طرح العام الماضي أغنيات عديدة بينها “اشرب شاي” و”الناس الحلوة”.