تراند اليوم : شاهد.. منة فضالي تتعرض لأزمة كبيرة في فيلم طلعت زكريا بسبب وزنها

كشفت الفنانة منة فضالي طبيعة شخصيتها في فيلم “الموقف”، التي تشارك فيه البطولة بجانب عدد من النجوم أبرزهم الراحل طلعت زكريا، ويعد هذا الفيلم هو الأخير في مسيرته قبل وفاته في أكتوبر الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أنها تقدم خلال أحداث الفيلم شخصية أمل الفتاة الطيبة التي تعمل دائما على مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم، وتدخل في مشاكل صعبة لهذا السبب، حتى يتم تلفيق إحدى التُهم لها، الأمر الذي يضطرها للدخول في مطاردات عدة للهروب من تِلك المشكلة، مما يجعلها تتلون في عدد من الشخصيات للتخفي، ومن أبرز هذه المشاكل التي تتعرض لها هو اتهامها في قضية قتل.

وأكدت أن إنتاج الفيلم تسبب لها في أزمة كبيرة بسبب توقف التصوير عدة مرات، وعلى فترات طويلة ولعل تِلك الأزمة، هو عودة التصوير بعد توقف دام عامًا كاملًا فقدت خلاله أكثر من 15 كجم من وزنها حيث كانت قرابة الـ 60 كيلو وأصبحت 48، الأمر الذي جعل هناك مشكلة كبيرة في “الراكورات”.

وعن المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل طلعت زكريا في العمل قالت إنها تعتبرها من أجمل مشاهدها، وأنه كان صديقا عزيزا لها، كما أوضحت أن توقف العمل لم يكن سببه وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، لأنه كان متوقفا قبل وفاته بفترة كبيرة بسبب الإنتاج.