وفاة أحد ممثلي مسلسل ” عروس بيروت ” بشكل مفاجئ

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 12:53 مساءً - توفي الممثل السوري الشاب ” محمود بلال ” في مدينة إسطنبول التركية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN .

حيث تفاقمت وتدهورت الحالة الصحية لمحمود بلال ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجته .

كان الفنان محمود بلال قد شارك في مسلسل ” عروس بيروت ” وظهر في عدد من حلقاته .

يذكر أن أسرة مسلسل عروس بيروت تتواجد حاليا في تركيا من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل بعد أن حقق الجزء الأول نجاحات كبيرة .