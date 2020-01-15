وفاة أحد ممثلي مسلسل ” عروس بيروت ” بشكل مفاجئ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 12:53 مساءً - توفي الممثل السوري الشاب ” محمود بلال ” في مدينة إسطنبول التركية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN .
حيث تفاقمت وتدهورت الحالة الصحية لمحمود بلال ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجته .
كان الفنان محمود بلال قد شارك في مسلسل ” عروس بيروت ” وظهر في عدد من حلقاته .
يذكر أن أسرة مسلسل عروس بيروت تتواجد حاليا في تركيا من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل بعد أن حقق الجزء الأول نجاحات كبيرة .
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