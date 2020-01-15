كيف تحضرت داليدا خليل لشخصيتها في مسلسل “سرّ”؟

بدأت محطة MBC4 يوم الأحد الفائت بعرض مسلسل “سرّ” الذي تدور أحداثه حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه.

أحداث المسلسل تنطلق في ليلة احتفالية بميلاد عامر زهران (بسام كوسا)، بحضور زوجته تالين رزق الله (داليدا خليل)، وابن أخيه مهند (وسام حنا)، وما هي إلاّ ساعات حتى يعلن عن اختفاء الرجل موجهة سهام الشك إلى كثيرين حوله، ويتسلّم القضية المحقق جاد حرب (باسم مغنية) أحد أهم ضباط التحقيق، فكيف سيتعامل مع هذه القضية؟

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تلعب داليدا خليل في المسلسل دور امرأة ذكية وخطيرة تنتقل من الحياة البسيطة العادية الى حياة امرأة تتمتع بنفوذ مع رجال اعمال كبار والمافيا وفي الوقت نفسه تصبح امراة خطيرة جداً في مخططاتها.

هذه الشخصية تطلبت من داليدا تحضيرات خاصة ان كان من ناحية الأداء أو المظهر وهذا التغيير في الشكل ساعدتها فيه الستايلست سارة كيروز التي أكدت في لقاء مع “تراندينغ” أنها حضرت الشخصية مع داليدا التي تلعب الشخصية الأساسية في المسلسل. وستطل بحوالي 80 اطلالة لأن دور داليدا سيمر بمرحلتين، الأولى امرأة من طبقة ثرية. والثانية Flashback عندما كانت فتاة فقيرة. وقد عمدت الستايلست الى تنفيذ ستايل مختلف في كل مرحلة من المرحلتين.

المسلسل يضم مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، سامي أبو حمدان، جوي الهاني، أسعد رشدان، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول طعمة، وسواهم.