سائق ريان جيلر يكشف عن مرضه الشديد.. والجمهور: أين عائلته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار خبر تعرض نجم السوشال ميديا ريان جيلر لجلطة قلبية سببت له شللا نصفيًا في وجهه صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك من البعض بحقيقة الخبر.

وانتشر اليوم فيديو تم تصويره من حساب جيلر عبر سناب شات، ظهر فيه سائقه الخاص به الذي تحدث عن مرض جيلر، مؤكدا أنه يذهب بشكل مستمر للمستشفى ولا يستطيع الحركة أو الكلام، مُتابعًا حديثه بأنه لا يريد أن يموت ريان، وأنه يشعر بالحزن الشديد عليه.

هذا الفيديو أثار عدد من التساؤلات حول صحة جيلر حاليًا وحقيقة ما يعاني منه، فيما لفت قيام السائق بالحديث عن مرضه أنظار رواد السوشال ميديًا، الذيت استغربوا عدم وجود أحد من أفراد عائلة جيلر إلى جانبه، ولماذا هو تحدث السائق عن مرضه وليس أحد أقربائه أو أي شخص من عائلته؟

فيما طرح آخرون أسئلة عن هوية مصور الفيديو؟ وهل من الممكن أن يكون جيلر نفسه والهدف من الكل هذه الأخبار إثارة البلبلة وتصدر الأخبار؟

في حين كشف عدد من الأشخاص أن جيلر أُصيب بالعصب السابع في الوجه وهو ما تسبب بشلل وعدم قدرة على الكلام، وأنه استغل الموضوع وحوله إلى جلطة قلبية وشلل نصفي، من أجل استعطاف الجمهور.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديو هي ما سبب تعرض جيلر لهذه المشكلة الصحية الغريبة بعد مغادرته المغرب، حيث كان يتواجد مؤخرًا هناك؟

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وعلى الرغم من خروج السائق الخاص لنجم السوشال ميديا عبر حسابه الرسمي من أجل الحديث عن مرضه، إلا أنَّ الجمهور استمر بالتشكيك به، وبهذا الأمر.

ويبدو أن غياب عائلة جيلر عن المشهد بشكل واضح سواء خلال مرضه أو في جميع محطات حياته، قد أثار البلبلة والتساؤلات بين جمهوره أكثر من قبل.

وتساءل البعض عر رأي عائلته بتصريحاته وتصرفاته، وكيفية تقبلهم لأعماله؟ وما إذا كان جيلر يعيش وحيدًا ومعزولًا؟ الأمر الذي جعله يتصرف بهذه الطريقة غير المسؤولة ويخرج بتصريحات "غريبة" وغير "مقبلولة".

ومن المعروف عن ريان جيلر أنه شخصية مثيرة للجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه كان قد صرح بوقت سابق أنه ابن الإعلامية السعودية لجين عمران، مشيرًا إلى أنها لا ترغب بالاعتراف به.