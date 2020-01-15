شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي يقلب مجريات القضية.. التفاصيل مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل البيانات الشخصية لقتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، والتى يظهر بها بطاقة إقامته فى لبنان وأنها منتهية منذ شهر سبتمبر الماضى، مما يشير إلى أن تواجده غير قانوني فى لبنان ويؤكد عدم صحة معلومة عمله فى منزل فادي الهاشم لأنه لن يسمح بعمل شخص إقامته منتهية.

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وأثارت هذه المعلومة ضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل وتم تداولها بكثافة، على اعتبار أن كسر الشاب لإقامته مخالفة للقانون اللبناني وبالتالي وجوده على الأراضي اللبنانية غير قانوني، خاصة وأن الدولة اللبنانية وضعت قيوداً جديدة على تجديد الإقامات المؤقتة للسوريين في لبنان، وبالتالي فإنه من شبه المستحيل أن يسمح الهاشم بعمل القتيل فى منزله لأنه لم يكن يحق له مزاوة العمل في لبنان.

يأتى تسريب هذه الوثيقة بعد التصريحات المثيرة التى قالتها زوجة القتيل أمس، أنه حتى لو زوجها القتيل "سارق "، ماذا كان سينقص النجمة ومن أموالها شئ، مؤكدة أنه كان شخصا متدينا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أى أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا، مؤكدة فى مداخلة هاتفية مع قناة الجديد اللبنانية، أنه من المستحيل أن يفعل زوجها ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.

الكثير من الشائعات كانت قد ارتبطت بالحادث، والتى يحاول الفريق القانونى للفنانة اللبنانية وزوجها الدكتورفادى الهاشم، تفنيدها والرد عليها أولًا بأول، قبل أن تتمادى تلك الشائعات فى الانتشار، إلا أنه فى المقابل تظهر بعض الحقائق المثيرة فى القضية، الأمر الذى يجعل الرأى العام والمتابعين عن كثب لهذه القضية المليئة بالألغاز فى حيرة دائمة بين ما هو حقيقة أو مزاعم وادعاءات.