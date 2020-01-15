شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول تعليق من أصالة على دعوات التظاهر فى لبنان تحت شعار "أسبوع الغضب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت المطربة السورية أصالة نصرى، مع حراك الشارع فى لبنان وعودة المظاهرات من الجديد بعد توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأمس، لبدء "أسبوع الغضب"، والعودة إلى قطع الطرق فى مناطق العاصمة، وتمنت "أصالة" حفظ لبنان من أى أزمات جديدة تعصف بمستقبل أبنائه، وغردت على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلة "ياربّ لبنان جنّة الأوطان احفظها يا الله.. لبنان".



اصالة نصرى تدعو الله لحفظ لبنان بالتزامن مع انطلاق اسبوع الغضب

وكان قد خرج المتظاهرون اللبنانيون، أمس الثلاثاء، واحتشدوا فى مظاهرات ملبين دعوات وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأمس، لبدء "أسبوع الغضب"، والعودة إلى قطع الطرق في المناطق، وذلك في اليوم التسعين للانتفاضة، غصّت الشوارع بالمتظاهرين، مؤكدين على ضرورة التصعيد لتحقيق المطالب، كما بدا لافتاً مشاركة طلاب المدارس والجامعات في التظاهرات.

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وكانت ليلة أمس قد شهدت تحركات احتجاجية وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية من النبطية وصيدا جنوبا إلى بيروت وطرابلس شمالا، استفاق اللبنانيون، الثلاثاء، على عمليات قطع طرقات في إطار "أسبوع الغضب" الذي دعت إليه مجموعات الحراك الشعبى، للتصدى للمماطلة والعرقلة فى تشكيل الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين، وفق ما نقلت سكاى نيوز.

وفى بيروت قطعت طريق المدنية الرياضية بالإطارات المشتعلة، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق العام في محلة فرن الشباك بضواحي العاصمة بيروت، أما في الشمال، فقطعت العشرات من الطرقات، من بينها أوتوستراد البالما بالاتجاهين، وطريق القلمون البحري بالاتجاهين وأوتوستراد البداوي بالاتجاهين، وأوتوستراد التبانة بالاتجاهين، ودوار المرج في الميناء باتجاه أوتوستراد بيروت وطرابلس، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

وفي البقاع، فأقدم المحتجون على قطع العديد من الطرقات منذ الصباح الباكر، منها طريق كامد اللوز جب جنين بالبقاع الغربي ومستديرة زحلة بالبقاع الأوسط، وفي صيدا جنوبا، ما زالت الطريق مقطوعة عند ساحة إيليا، حيث تجمع المئات من المتظاهرين ليلة أمس في الساحة التي كانت تستضيف المحتجين منذ السابع عشر من أكتوبر.