شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تقديم الأفلام والمشاريع لمهرجان أيام عمان السينمائى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق باب التقديم لمهرجان عمّان السينمائى الدولى 31 يناير الجارى، ولا يزال من الممكن التقديم للفئات الثلاث التالية: المسابقات العربية، القسم الدولى وَمنصتى أيّام عمّان لصنّاع الأفلام، وفى القسم التنافسي العربي، يقبل المهرجان الأفلام الروائية الطويلة وَالأفلام الوثائقية الطويلة وَالأفلام القصيرة، وسوف تتنافس الأفلام على جائزة السوسنة السوداء حيث سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى في مجال السينما. الفئة الدولية غير التنافسية مكرسة للأفلام الأولى لمخرجين غير عرب.

كما يتضمن المهرجان فئة غير تنافسية لأول وأحدث فيلم لمخرجَين مخضرمَين، وستُقام الدورة الافتتاحية لِمهرجان عمّان السينمائي الدولي من 13 إلى 18 (أبريل) 2020.

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الأفلام المقدمة للمشاركة يجب أن تكون قد أُطلقت في 2019 أو 2020 وأن يكون عرضها الأول في الأردن، وللتأهل يتعين على الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة (غير الوثائقية) أن تكون العمل الأول لمخرجيها في هذه الفئة. أمّا الأفلام الروائية الطويلة فهي مؤهلة في حال كانت العمل الأول للمخرج أو لكاتب السيناريو أو للمونتير أو لمدير التصوير أو للممثل الرئيسي.

تُنظم أيّام عمّان لِصُنّاع الأفلام منصتين لتسويق المشاريع توفر الدعم: الأولى لصانعي الأفلام الأردنيين وَالعرب المقيمين في الأردن لمشاريعهم في مرحلة التطوير، وَالثانية لصانعي الأفلام العرب ذوي الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

سيتم اختيار ما يناهز 15 مشروعًا يعرضها صُنّاع الأفلام على مهنين في مجال صناعة الأفلام، وستحصل أفضل المشاريع على جوائز نقدية وجوائز عينية لدعم إنتاجها.