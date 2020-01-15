شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم 1917 بشباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم 1917 فى شباك التذاكر حول العالم إيرادات وصلت إلى 60 مليون دولار، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه فى الحرب العالمية الأولى، والذى حصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج فى جوائز "جولدن جلوب".

فيلم 1917 من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

أما الجزء الثانى من فيلم جومانجى، فقد حقق 13 مليون دولار أمريكى، وحصد فيلم Like a Boss على المركز الخامس، بمجموع 11 مليون دولار .

Advertisements

من ناحية أخرى حقق فيلم الرعب والغموض Insidious: The Last Key، إيرادات بلغت 90 ألف دولار في مصر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة الرعب والغموض، إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية يونيفرسال ستوديوز، وإخراج آدم روبيتيل، وتأليف لاى وانيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، سبنسر لوك، ماركوس هندرسون، لاى وانيل، أفا كولكر، أماندا جاروس، لين شاين، إنجوس سامبسون، هانا هايز، جوش ستيوارت، تيسا فيرير، خافيير بوتيت، بروس دافيسون.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الرعب والإثارة حول أخصائية الظواهر الخارقة للطبيعة الدكتورة إيليس راينر التى تواجه أكبر عمل مسكون مخيف فى مسيرتها على اﻹطلاق، وهذه المرة بعقر دارها.