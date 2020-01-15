شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده الـ83.. فيديو نادر سمير غانم يجبر فريد شوقى على الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد رمز من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، هو الفنان ​سمير غانم​، والذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1937، والذى استطاع عبر مشوار فنى طويل أن يؤكد على نجوميته وتفرده فى عالم الكوميديا فى السينما والمسرح والدراما أيضاً، فأصبح واحداً من ملوك الكوميديا والضحك عبر سنوات طويلة.

وعاصر النجم سمير غانم على مدار مشواره الفنى، أكثر من جيل، حيث نستطيع القول بأن الفنان سمير غانم من الفنانين الذين حالفهم الحظ في بداياتهم للعمل مع كبار النجوم، علي رأسهم النجم الكبير الراحل فريد شوقي.

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وفى ذكرى ميلاده تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو من سهرة فينة اجتمع فيها عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم سمير غانم، الذي تولى تقديم الحفل، والفنان فريد شوقي، الذى أجبره سمير غانم بخفة ظله علي غناء أغنية الفلكلور الشعبي الشهيرة "عطشان تعالي اشرب" بطريقة كوميدية.



سمير غانم

وشارك سمير غانم في العديد من الأفلام السينمائية سواء مع "ثلاثي اضواء المسرح" أو في دور ثانٍ، وبدأها في عام 1963 بفيلم "القاهرة في الليل" وشارك بعدها في افلام مثل "منتهى الفرح" و"آخر شقاوة" و"ذكريات التلمذة" و"المشاغبون" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"المغامرون الثلاثة" و"رحلة السعادة" و"صغيرة على الحب" و"اضراب الشحاتين" و"30 يوم في السجن" و"شنطة حمزة" و"شباب مجنون جدا" و"شاطئ المرح" و"العريس الثاني" و"أفراح" و"بنت شقية" و"الزواج على الطريقة الحديثة" و"الحرامي" و"نشال رغم أنفه" و"فرقة المرح" و"نار الشوق" و"أضواء المدينة" و"الأحضان الدافئة" .

واشتهر سمير غانم أيضاً بتقديم الفوازير، وحقق شهرة لم تقل عن فوازير نيللي وشريهان وعمرو فؤاد وجدو عبدو، بدأها في عام 1984 بفوزاير فطوطة المعلومات العامة، ورحلة فطوطة السحرية وأهل المغنى وفي عام 2009 قدم الفوازير من خلال الرسوم المتحركة بعنوان فطوطة وتيتا مظبوطة .