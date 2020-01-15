دانا حلبي تنشر الصورة الاولى لها برفقة خطيبها وتعلّق: “فاجأناكم مو”؟؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الأولى لها برفقة خطيبها الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، وذلك بعد إصرارها على إخفاء هويته، وعلّقت بالقول:”فاجأناكم مو”؟؟



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أعرب الكثيرون عن سعادتهما لهما، متمنين ان تتكلل خطوتهما بالزواج والحياة السعيدة.يشار إلى أن العمايري هو طليق الفنانة السورية أمل عرفة.