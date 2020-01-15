مروة نصر تجهز لـ«روحي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتعاون المطربة والنجمة المصرية مروة نصر، مع الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، في أغنية بألبومها الجديد تحمل عنوان “روحي” من ألحان سامر أبو طالب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

ومن جانبه قال مؤلف الأغنية الشاعر إيهاب عبد العظيم في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتعاون مع مروة نصر في عمل جديد، موضحا أن الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي.

كما تشارك أيضا المطربة مروة مع عزيز الشافعي في الأغنية الرئيسية للألبوم، والتي تحمل اسم “حلوة السهرة “، من كلمات وألحان عزيزالشافعي، والتوزيع الموسيقي لأسامة عبد الهادي.

وطرحت مؤخراً مروة أغنية “حب قديم” والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا .

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وكانت مروة نصر، قد سجلت ظهورها الأول في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت في فترة الماضية.

وشاركت مروة نصرمؤخرا فى فيلم “نورت مصر” بأغنية “أيامنا” وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى تغنى فيها مروة أغنية دعائية لفيلم بعد أغنيتها لفيلم “نص جوازة”.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وينتقد بعض المواقف التى تحدث فى حياتنا اليومية، وحل هذه المشكلات بطريقة لايت كوميدى من خلال الأحداث، ويشارك فيه هشام إسماعيل، مريم السكرى، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .

فيلم “نورت مصر” بطولة بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، مريم السكرى، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .